Giorgia Meloni | l' esordio estero | dal G20 e l' incontro con Biden al vertice Ue

(Di martedì 27 settembre 2022) Non sarà facile il debutto internazionale dise, come tutto lascia supporre, sarà la prossima premier italiana. Dalle cancellerie europee così come dalla Casa...

taxydriver66 : RT @alesallusti: #GiorgiaMeloni, come la sinistra proverà a fermarla ?? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Un messaggio diretto a Giorgia Meloni, leader del centrodestra e possibile nuova presidente del Consiglio - Svitol1921 : RT @AlvaroFrabotta: Ho appena firmato questa lettera aperta a Giorgia Meloni. Un manifesto di resistenza alle sue politiche estreme. Ti uni… - Givingvoiceit : RT @lanf64: Da #LePen al premier polacco #Morawiecki fino a Viktor #Orban: tutti felici per il trionfo di Giorgia #Meloni. Larga parte del… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: “Le elezioni hanno segnato una chiara vittoria del Centrodestra con un’affermazione netta di Giorgia Meloni. ... . #a… -

RaiNews

Elezioni alle spalle, tempo di bilanci. E di pagelle. Su Affaritaliani.it i voti e i giudizi di Luigi Bisignani, voto 10 e lode . Per la paura, ora, non deve né dimagrare né ingrassare. Mario Draghi, voto 8 . Il killer di Letta, Salvini e Di Maio. Sergio Mattarella, voto 5 . Conè finita ...Commenti L'altra campagna diper cercare alleati ai vertici della Chiesa Lorenzo Prezzi "La stessa proposta " prosegue " di trasformare la nostra Repubblica in senso presidenziale, ... Il governo e il rebus dei ministri: Giorgia Meloni verso Palazzo Chigi Salvini sì, Salvini no «Salvini sì», per dirla con il presidente delle Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Almeno per il momento. Dopo ...L'anchorman di Fox News, Tucker Carlson: "Meloni è uno dei pochi politici che ha detto le cose come stanno. Il risultato è che il suo partito, Fratelli d'Italia, ha vinto le elezioni in modo travolgen ...