(Di martedì 27 settembre 2022) La sonda della NASA ha centrato il suo obiettivo, un test importante per sperimentare sistemi di deviazione degli asteroidi per salvare la Terra

fanpage : Alle 01:14 ora italiana di martedì 27 settembre la NASA ha fatto schiantare con la sonda #DART contro l'asteroide D… - andreabettini : Colpito! La sonda DART della NASA si è schiantata come previsto sull'asteroide Dimorphos. Queste le sue ultime imma… - RSInews : Deviato l'asteroide Dimorphos - La sonda DART si è schiantata contro il corpo celeste per verificare la possibilità… - Miju_M_ : RT @ilpost: DART si è schiantata sull’asteroide - ilpost : RT @emenietti: DART si è schiantata sull’asteroide -

Si distinguevano le forme aguzze della superficie rocciosa contro cui la sonda si è schiantata. L'immagine centrale della composizione è l'ultima foto intera di DRACO, a una distanza di pochi chilometri. La sonda ha impattato sull'asteroide a una velocità di 22.500 chilometri orari. Perché il successo dell'operazione è così importante per il pianeta. La navicella spaziale DART della NASA si è scontrata con successo con un distante asteroide a velocità supersonica lunedì.