Cresce l'attesa per Napoli Torino (Di martedì 27 settembre 2022) La Serie A ritorna sabato primo ottobre, con l’ottava giornata di campionato. Si inizia con Napoli-Torino, al Maradona, sabato alle 15.00, si posegue poi alle 18 con il big match Inter-Roma, che non vedrà Mourinho in panchina dopo l’espulsione contro l’Atalanta. Il sabato si chiude poi con Empoli-Milan alle 20,45. La domenica all’ora di pranzo lo Spezia gioca all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Sono tre le partite delle 15.00, le due neopromosse in Lecce-Cremonese, le ultime due della classifica Sampdoria-Monza e infine Sassuolo-Salernitana. Alle 18.00 Atalanta-Fiorentina e la sera alle 20.45 Juventus-Bologna. L’ottava giornata di campionato si chiude lunedì 3 ottobre con il posticipo delle 20.45 che vede l’Udinese ospite del Verona. Il prossimo appuntamento in calendario per il Napoli è dunque sabato alle ore 15:00 allo Stadio ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 27 settembre 2022) La Serie A ritorna sabato primo ottobre, con l’ottava giornata di campionato. Si inizia con, al Maradona, sabato alle 15.00, si posegue poi alle 18 con il big match Inter-Roma, che non vedrà Mourinho in panchina dopo l’espulsione contro l’Atalanta. Il sabato si chiude poi con Empoli-Milan alle 20,45. La domenica all’ora di pranzo lo Spezia gioca all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Sono tre le partite delle 15.00, le due neopromosse in Lecce-Cremonese, le ultime due della classifica Sampdoria-Monza e infine Sassuolo-Salernitana. Alle 18.00 Atalanta-Fiorentina e la sera alle 20.45 Juventus-Bologna. L’ottava giornata di campionato si chiude lunedì 3 ottobre con il posticipo delle 20.45 che vede l’Udinese ospite del Verona. Il prossimo appuntamento in calendario per ilè dunque sabato alle ore 15:00 allo Stadio ...

PiermiBot : @carlobenetti cresce l'attesa - salernotoday : Sottopiazza della Libertà: slitta l'apertura dei locali, intanto nei negozi cresce l'erba - Claudia19485227 : @cresce_m Tu parli del 63% ca che ha votato e che comunque merita #rispetto??. Poi c'è il 40% ca che non ha votato… - infoitcultura : Cresce l’attesa per “The Crown 5”: nel trailer l’annuncio di separazione tra Carlo e Diana fa tremare Buckingham Pa… - clubdoria46 : VIDEO - #Sampdoria, 'Quattro colori quattro valori': cresce l'attesa per l'iniziativa #Samp -