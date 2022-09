Belen Rodriguez, la confessione a cuore aperto su Antonino Spinalbese: "Nulla da fare.." (Di martedì 27 settembre 2022) Belen Rodriguez ha risposto ai suoi fan su Instagram: ecco quali sono state le sue parole in merito ad Antonino Spinalbese. Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo. Argentina di nascita ma a tutti gli effetti naturalizzata italiana, la donna è riuscita a farsi spazio con le unghie con i denti nello showbiz contando solo sulla sua forza d'animo. Bellissima, esordisce come modella per poi lasciar emergere il proprio carattere e arrivare a condurre importanti programmi televisivi italiani come Le Iene insieme a Teo Mammucari. A far chiacchierare tanto di Belen, comunque, non è solo la sua vita professionale o i vari momenti in cui è apparsa in gaffe varie ed eventuali (vi ricordate la sua 'farfallina' a Sanremo?), quanto la sua esistenza ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 27 settembre 2022)ha risposto ai suoi fan su Instagram: ecco quali sono state le sue parole in merito adè una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo. Argentina di nascita ma a tutti gli effetti naturalizzata italiana, la donna è riuscita a farsi spazio con le unghie con i denti nello showbiz contando solo sulla sua forza d'animo. Bellissima, esordisce come modella per poi lasciar emergere il proprio carattere e arrivare a condurre importanti programmi televisivi italiani come Le Iene insieme a Teo Mammucari. A far chiacchierare tanto di, comunque, non è solo la sua vita professionale o i vari momenti in cui è apparsa in gaffe varie ed eventuali (vi ricordate la sua 'farfallina' a Sanremo?), quanto la sua esistenza ...

ChiaraSe3 : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… - amb_fil : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… - EnricoBuono : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… - RollerStefy : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… - WebDemocracy : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… -