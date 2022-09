Banca 2021 vara il piano di sostenibilità 2022/24 (Di martedì 27 settembre 2022) La complessità del contesto economico-sociale e l’aggravarsi della situazione ambientale richiedono da parte di tutti un cambio di passo nella direzione dello sviluppo sostenibile. Si tratta della più importante sfida dei nostri tempi, messa al centro della propria azione dalla Capogruppo Iccrea Banca e fatta propria dalla Banca 2021 – Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania, attraverso il dettagliato “piano di sostenibilità” 2022-24. Per raccogliere la fondamentale sfida della sostenibilità nel modo più appropriato, la Banca 2021 si è dotata di un articolato “piano di sviluppo sostenibile”, che prevede una serie di interventi qualificanti, alcuni dei quali già avviati a partire da gennaio ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 settembre 2022) La complessità del contesto economico-sociale e l’aggravarsi della situazione ambientale richiedono da parte di tutti un cambio di passo nella direzione dello sviluppo sostenibile. Si tratta della più importante sfida dei nostri tempi, messa al centro della propria azione dalla Capogruppo Iccreae fatta propria dalla– Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania, attraverso il dettagliato “di-24. Per raccogliere la fondamentale sfida dellanel modo più appropriato, lasi è dotata di un articolato “di sviluppo sostenibile”, che prevede una serie di interventi qualificanti, alcuni dei quali già avviati a partire da gennaio ...

FGuardiella : Cina, la Banca Mondiale taglia le stime di crescita: Pil 2022 solo +2,8% La Banca Mondiale taglia le stime di cresc… - fisco24_info : Cina, la Banca Mondiale taglia le stime di crescita: Pil 2022 solo +2,8%: La Banca Mondiale taglia le stime di cres… - Anna2Ary : RT @CCFCattaneo: 'L’Italia non era minimamente a rischio bancarotta nel 1992. Il debito pubblico era in lire e ovviamente la nostra banca c… - GFabrygherardi : RT @CCFCattaneo: 'L’Italia non era minimamente a rischio bancarotta nel 1992. Il debito pubblico era in lire e ovviamente la nostra banca c… - CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: 'L’Italia non era minimamente a rischio bancarotta nel 1992. Il debito pubblico era in lire e ovviamente la nostra banca c… -