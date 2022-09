Azmoun si schiera con le donne iraniane | «lunga vita a loro»

Leggi su calcionews24

Sardar Azmoun, stella della nazionale iraniana, sia favore delle proteste: «Non ho paura di essere espulso dalla nazionale» Sardar Azmoun, attaccante del Bayer Leverkusen e stella della nazionale dell'Iran ha commentato le proteste che si sono scatenate nel suo paese dopo l'uccisione di Masha Amini, "colpevole" di di aver indossato il velo in modo sbagliato. Di seguito le sue parole. «Vergognatevi per aver ucciso delle persone, viva le donne coraggiose. Non ho paura di essere espulso dalla nazionale, è un prezzo da pagare per una ciocca di capelli di una ragazza iraniana. Resterà per sempre nella nostra coscienza».