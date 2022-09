Uomini e Donne, Chiara Rabbi e l’ultima frecciatina al suo ex Davide Donadei (Di lunedì 26 settembre 2022) Chiara Rabbi nelle ultime ore ha ricevuto una valanga di critiche dal web ed è stata giudicata perché si è “data alla vita mondana” soprattutto dopo che è volata a Milano per la Fashion week, in compagnia di Camilla Mangiapelo e Matteo Ranieri. Nel rispondere alle numerosi critiche, questa volta la Rabbi ha mandato una vera e propria frecciatina all’ex. “Rispondo che c’è chi lo ha fatto a luglio e ad agosto a cose fresche e io ho deciso di farlo ora a cuor leggero. E’ bellissimo conoscere gente ma non è mai uscita una mia foto o un video che potesse suscitare polemica. Direi che la differenza sta in come vengono fatte le cose e devo dire che me la cavo alla grande”. Questo il commento graffiante di Chiara Rabbi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 settembre 2022)nelle ultime ore ha ricevuto una valanga di critiche dal web ed è stata giudicata perché si è “data alla vita mondana” soprattutto dopo che è volata a Milano per la Fashion week, in compagnia di Camilla Mangiapelo e Matteo Ranieri. Nel rispondere alle numerosi critiche, questa volta laha mandato una vera e propriaall’ex. “Rispondo che c’è chi lo ha fatto a luglio e ad agosto a cose fresche e io ho deciso di farlo ora a cuor leggero. E’ bellissimo conoscere gente ma non è mai uscita una mia foto o un video che potesse suscitare polemica. Direi che la differenza sta in come vengono fatte le cose e devo dire che me la cavo alla grande”. Questo il commento graffiante di. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

