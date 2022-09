Tennis, Novak Djokovic con problemi al polso: la sua programmazione cambierà? (Di lunedì 26 settembre 2022) Da verificare. La Laver Cup 2022 è terminata al pari della carriera di Roger Federer. Il sipario è calato sulla storia agonistica del “Maestro” e l’immagine dei due amici/rivali piangenti (insieme a Rafael Nadal) è una di quelle che restano nel cuore. Per la prima volta il Team World ha vinto, grazie al successo di Frances Tiafoe contro Stefanos Tsitsipas e a pesare su un epilogo non favorevole alla rappresentativa del Vecchio Continente è stata anche la sconfitta per 6-3 7-6 (3) di Novak Djokovic contro Felix Auger-Aliassime. Un grande partita quella disputata dal canadese (n.13 ATP), al cospetto però di un Nole sottotono rispetto a quanto fatto vedere nella giornata precedente contro Tiafoe e in doppio con Matteo Berrettini. Ecco che l’arcano è stato svelato quando Djokovic ha evidenziato un problema al braccio destro, per ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Da verificare. La Laver Cup 2022 è terminata al pari della carriera di Roger Federer. Il sipario è calato sulla storia agonistica del “Maestro” e l’immagine dei due amici/rivali piangenti (insieme a Rafael Nadal) è una di quelle che restano nel cuore. Per la prima volta il Team World ha vinto, grazie al successo di Frances Tiafoe contro Stefanos Tsitsipas e a pesare su un epilogo non favorevole alla rappresentativa del Vecchio Continente è stata anche la sconfitta per 6-3 7-6 (3) dicontro Felix Auger-Aliassime. Un grande partita quella disputata dal canadese (n.13 ATP), al cospetto però di un Nole sottotono rispetto a quanto fatto vedere nella giornata precedente contro Tiafoe e in doppio con Matteo Berrettini. Ecco che l’arcano è stato svelato quandoha evidenziato un problema al braccio destro, per ...

