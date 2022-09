Scontri in Daghestan per la mobilitazione. Media: “261mila arruolabili già fuggiti”. E il Cremlino ammette errori sul reclutamento (Di lunedì 26 settembre 2022) Continuano le proteste in Russia contro il reclutamento forzato voluto da Putin per inviare uomini a combattere in Ucraina. Ad accendersi contro la decisione del Cremlino questa volta è il Daghestan, regione prevalentemente di stampo musulmano, dove un centinaio di persone sono state arrestate a Makhachkala, capitale della Repubblica autonoma. Il terrore verso la decisione di procedere con la mobilitazione ha spinto migliaia di russi a fuggire nei Paesi circostanti con ogni mezzo, anche in bicicletta, e già nei giorni scorsi Mosca aveva ammesso l’isteria causata dall’assenza di informazioni. Mentre Novaya Gazeta Europe cita i servizi segreti russi (Fsb) dicendo che 261mila uomini arruolabili sono fuggiti dal Paese. Anche oggi il Cremlino riconosce gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Continuano le proteste in Russia contro ilforzato voluto da Putin per inviare uomini a combattere in Ucraina. Ad accendersi contro la decisione delquesta volta è il, regione prevalentemente di stampo musulmano, dove un centinaio di persone sono state arrestate a Makhachkala, capitale della Repubblica autonoma. Il terrore verso la decisione di procedere con laha spinto migliaia di russi a fuggire nei Paesi circostanti con ogni mezzo, anche in bicicletta, e già nei giorni scorsi Mosca aveva ammesso l’isteria causata dall’assenza di informazioni. Mentre Novaya Gazeta Europe cita i servizi segreti russi (Fsb) dicendo cheuominisonodal Paese. Anche oggi ilriconosce gli ...

Agenzia_Ansa : Proteste e scontri con la polizia nella regione russa del Daghestan dove i manifestanti sono scesi in piazza contro… - FarodiRoma : Russia. Scontri in Daghestan contro la mobilitazione dei riservisti. Il Cremlino ammette errori nei richiami - BarereG : RT @Gianl1974: ??Ci sono anche scontri con la polizia a Khasavyurt (Daghestan) Sono iniziate le detenzioni. - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Proteste e scontri con la polizia nella regione russa del Daghestan dove i manifestanti sono scesi in piazza contro la mo… - smilypapiking : RT @Gianl1974: ??Ci sono anche scontri con la polizia a Khasavyurt (Daghestan) Sono iniziate le detenzioni. -