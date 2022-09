Meloni, la lunga corsa di Giorgia (partita con l’1,96%) (Di lunedì 26 settembre 2022) Ha iniziato come piccolo raggruppamento di reduci della destra, poi Fratelli D’Italia è salito dal 4% a primo partito in cinque anni. La coerenza, con la scelta di stare sempre all’opposizione, è stata la chiave del successo della Meloni Leggi su corriere (Di lunedì 26 settembre 2022) Ha iniziato come piccolo raggruppamento di reduci della destra, poi Fratelli D’Italia è salito dal 4% a primo partito in cinque anni. La coerenza, con la scelta di stare sempre all’opposizione, è stata la chiave del successo della

Luxgraph : Meloni, la lunga corsa di Giorgia (partita con l’1,96%) #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… - mserranovicente : RT @Corriere: Meloni, la lunga corsa di Giorgia (partita con l’1,96 per cento) - bluesoverall : Fratelli d'Italia ha vinto le elezioni. Lunga vita a Giorgia Meloni. God save the Queen! - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Meloni, la lunga corsa di Giorgia (partita con l’1,96 per cento) - pi2py : RT @Corriere: Meloni, la lunga corsa di Giorgia (partita con l’1,96 per cento) -