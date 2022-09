Lo riconosci? È uno dei VIP più famosi del Sud: senza capelli è irriconoscibile (Di lunedì 26 settembre 2022) Nino D'Angelo, uno dei più famosi cantanti neomelodici e folk napoletani, portava un caschetto biondo che metteva in risalto il suo viso. Questo taglio di capelli è molto semplice ma molto elegante, ed è diventata l'icona degli anni 70 ed 80 in tutto il paese. Nonostante gli anni, ed i capelli d'argento ormai diventati, è impossibile non associare Nino alla sua "chioma". Sembra un comune uomo di mezza età, eppure parliamo di uno dei pochi cantanti "classici" del Sud che è riuscito a imporsi nel mondo della musica italiana. La sua carriera è iniziata negli anni '70 e da allora ha pubblicato numerosi album e ha partecipato a numerosi film. Un mostro sacro della musica meridionale, figlio di un sarto e di una casalinga, iniziò la sua carriera musicale all'età di 12 anni, quando vinse il concorso "Voci nuove di Napoli". Dopo aver ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 26 settembre 2022) Nino D'Angelo, uno dei piùcantanti neomelodici e folk napoletani, portava un caschetto biondo che metteva in risalto il suo viso. Questo taglio diè molto semplice ma molto elegante, ed è diventata l'icona degli anni 70 ed 80 in tutto il paese. Nonostante gli anni, ed id'argento ormai diventati, è impossibile non associare Nino alla sua "chioma". Sembra un comune uomo di mezza età, eppure parliamo di uno dei pochi cantanti "classici" del Sud che è riuscito a imporsi nel mondo della musica italiana. La sua carriera è iniziata negli anni '70 e da allora ha pubblicato numerosi album e ha partecipato a numerosi film. Un mostro sacro della musica meridionale, figlio di un sarto e di una casalinga, iniziò la sua carriera musicale all'età di 12 anni, quando vinse il concorso "Voci nuove di Napoli". Dopo aver ...

