Inter, Skriniar sempre più in bilico: a gennaio può lasciare (Di lunedì 26 settembre 2022) Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa sembrerebbe essere in stallo totale , con il rischio che lo slovacco possa firmare già a gennaio con una squadra a sua scelta, visto il ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 26 settembre 2022) Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa sembrerebbe essere in stallo totale , con il rischio che lo slovacco possa firmare già acon una squadra a sua scelta, visto il ...

Inter : Vittoria per ???? di @DenzelJMD2 e @Stefandevrij e per la ???? di @brozocrypto ?? Pareggio nel pomeriggio per #Skriniar e la ???? ? - Gazzetta_it : Inter-Skriniar, stallo totale per il rinnovo. E il Psg parte di nuovo all’assalto: i retroscena #calciomercato - MatteoBarzaghi : Inter arrivata alla Dacia Arena giocano Acerbi (con Skriniar e Bastoni), Darmian a sinistra (Dumfries a destra) e M… - odiosuning2 : RT @Gazzetta_it: Inter-Skriniar, stallo totale per il rinnovo. E il Psg parte di nuovo all’assalto: i retroscena #calciomercato https://t.c… - Ma_Do_Sd : RT @il_Tommi12: @fcin1908it @razorback7851 L’Inter non perderà mai Škriniar a zero, lo slovacco firmerebbe anche oggi secondo me -