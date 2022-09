Giulia Salemi sbarca in radio come conduttrice: ecco quando e dove (Di lunedì 26 settembre 2022) Il successo di Giulia Salemi continua. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e attuale esperta social nell’ultima edizione del reality show di Canale 5, sta per imbarcarsi in una nuova avventura. Scopriamo di che si tratta. Giulia Salemi come conduttrice radio: ecco quando e dove La modella italo-iraniana sta riscuotendo un grandissimo successo. Negli anni è cresciuta tantissimo, acquisendo grande spigliatezza e una parlantina che spesso è stata definita “radiofonica”. Ed è proprio in radio che Giulia Salemi approderà. L’aveva già anticipato quando ha presentato il suo nuovo ruolo al GF VIP 7 sulle pagine di Chi, ma ora possiamo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 settembre 2022) Il successo dicontinua. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e attuale esperta social nell’ultima edizione del reality show di Canale 5, sta per imbarcarsi in una nuova avventura. Scopriamo di che si tratta.La modella italo-iraniana sta riscuotendo un grandissimo successo. Negli anni è cresciuta tantissimo, acquisendo grande spigliatezza e una parlantina che spesso è stata definita “fonica”. Ed è proprio incheapproderà. L’aveva già anticipatoha presentato il suo nuovo ruolo al GF VIP 7 sulle pagine di Chi, ma ora possiamo ...

GrandeFratello : Giulia Salemi sarà dei nostri in questa grande avventura di #GFVIP! Dai Trending Topic ai vostri commenti... quest'… - GrandeFratello : Pronti per i primi pettegolezzi sulla Casa? ?? Stasera a #GFVIPPARTY avremo con noi: Dayane Mello, Orietta Berti, Pa… - GrandeFratello : La Casa di #GFVIP riapre? E allora torna #GFVIPPARTY! ?? Tra gli ospiti di stasera: Alfonso Signorini, Sophie Codego… - tuttopuntotv : Giulia Salemi sbarca in radio come conduttrice: ecco quando e dove #prelemi #giuliasalemi #gfvip #R101 - Rodricasimiana1 : “Giulia Salemi Nuova Conduttrice di r101” dietro questo titolo ci sono anni di gavetta & studio è finalmente è arri… -