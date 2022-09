Giorgia Meloni, di che squadra sei? Il mistero sul tifo calcistico (Di lunedì 26 settembre 2022) È il nominativo più discusso e chiacchierato del momento. Lodato dagli elettori di Destra ed aspramente criticato, come puntualmente succede, dalla fazione opposta che in questo caso alberga a Sinistra. Giorgia Meloni è la politica uscita vittoriosa (e che vittoria) dalle Elezioni Politiche 2022 che hanno consegnato al partito Fratelli d’Italia un elettorato ampio e compatto. La 45enne nata a Roma diventerà il primo Premier donna della storia nostrana, il fulcro centrale del prossimo Governo che si formerà in sostituzione dell’interregno guidato da Mario Draghi. Il futuro Presidente del Consiglio dei Ministri batterà, anche, un altro record che affonda le sue radici lontano dal mondo politico: sarà il primo Capo di Stato ad aver tifato prima per la Lazio e poi per la Roma. Ma per quale squadra tifa, allora, la tifosa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) È il nominativo più discusso e chiacchierato del momento. Lodato dagli elettori di Destra ed aspramente criticato, come puntualmente succede, dalla fazione opposta che in questo caso alberga a Sinistra.è la politica uscita vittoriosa (e che vittoria) dalle Elezioni Politiche 2022 che hanno consegnato al partito Fratelli d’Italia un elettorato ampio e compatto. La 45enne nata a Roma diventerà il primo Premier donna della storia nostrana, il fulcro centrale del prossimo Governo che si formerà in sostituzione dell’interregno guidato da Mario Draghi. Il futuro Presidente del Consiglio dei Ministri batterà, anche, un altro record che affonda le sue radici lontano dal mondo politico: sarà il primo Capo di Stato ad aver tifato prima per la Lazio e poi per la Roma. Ma per qualetifa, allora, lasa ...

