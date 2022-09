“GF Vip”, i commenti choc su Elenoire Ferruzzi (Di lunedì 26 settembre 2022) News Tv. Karina Cascella contro Elenoire Ferruzzi. Karina, attraverso il suo profilo Instagram, ha criticato la concorrente del Grande Fratello Vip. Elenoire non ha paura di farsi conoscere per quello che è all’interno della casa più spiata d’Italia. Sembra tra l’altro che tra lei e Luca Salatino ci sia un certo feeling. Lo ha ammesso lei stessa confidando che a parer suo Luca ha una cotta per lei. Elenoire è convinta che il malumore di Salatino non sia dovuto alla mancanza della fidanzata ma, al contrario, ad un’infatuazione che il ragazzo starebbe provando nei suoi confronti. Karina Cascella ha detto la sua proprio sugli avvenimenti degli ultimi giorni. “GF Vip”, Elenoire Ferruzzi e la critica di Karina Cascella Cosa è successo tra Elenoire ... Leggi su tvzap (Di lunedì 26 settembre 2022) News Tv. Karina Cascella contro. Karina, attraverso il suo profilo Instagram, ha criticato la concorrente del Grande Fratello Vip.non ha paura di farsi conoscere per quello che è all’interno della casa più spiata d’Italia. Sembra tra l’altro che tra lei e Luca Salatino ci sia un certo feeling. Lo ha ammesso lei stessa confidando che a parer suo Luca ha una cotta per lei.è convinta che il malumore di Salatino non sia dovuto alla mancanza della fidanzata ma, al contrario, ad un’infatuazione che il ragazzo starebbe provando nei suoi confronti. Karina Cascella ha detto la sua proprio sugli avvenimenti degli ultimi giorni. “GF Vip”,e la critica di Karina Cascella Cosa è successo tra...

infoitcultura : Grande Fratello Vip 7, giorno 5: commenti al live - govi47 : #ElezioniPolitiche2022 stamattina 20000 commenti #GFvip ( Vip?) quasi 50000 commenti ! Povera Italia ???? mia ???????????? Speriamo bene… - infoitcultura : I commenti di Antonino Spinalbese e Luca Salatino su Elenoire - Grande Fratello VIP - IsaeChia : #GfVip7, Attilio Romita si scaglia contro Alfonso Signorini e gli autori: i motivi (Video) Dopo la puntata di ieri… - Frances08241252 : RT @GingerSteffy: ????Look and shoes da vip!!!???? Tanti likes e commenti per questo post che chiede il nostro parere sull'outfit pazzesco… -