Elezioni, Torino roccaforte Pd. Ma nel resto del Piemonte Fratelli d’Italia oltre il 30 per cento (Di lunedì 26 settembre 2022) Si conferma anche con queste Elezioni un dato che ormai sembra una costante dei Piemontesi alle urne. Torino separata dal resto della regione e roccaforte dei Dem. Infatti nel capoluogo Piemontese il Pd resta il primo partito, con oltre il 25% dei consensi. Mentre nel resto del Piemonte il centrodestra vince con il 53 per cento dei voti e Fratelli d’Italia supera il 30 per cento. Come per il resto d’Italia anche qui il primo partito resta l’astensionismo con l’affluenza in calo di quasi 9 punti, e pari al 66,35 per cento. Su Torino città supera la media delle presenze ai seggi solo il collegio ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 26 settembre 2022) Si conferma anche con questeun dato che ormai sembra una costante deisi alle urne.separata daldella regione edei Dem. Infatti nel capoluogose il Pd resta il primo partito, conil 25% dei consensi. Mentre neldelil centrodestra vince con il 53 perdei voti esupera il 30 per. Come per ilanche qui il primo partito resta l’astensionismo con l’affluenza in calo di quasi 9 punti, e pari al 66,35 per. Sucittà supera la media delle presenze ai seggi solo il collegio ...

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - twitorino : ???? Elezioni politiche 2022 ?? Alle ore 19 a #Torino hanno votato 320.056 elettori, pari al 50.49% degli aventi diri… - twitorino : ???? Elezioni politiche 2022 Scrutinati 1/3 dei seggi di #Torino città, queste le % di voto per il Senato: - Coalizi… - nuovasocieta : Elezioni, Torino roccaforte Pd. Ma nel resto del Piemonte Fratelli d’Italia oltre il 30 per cento - MarcoBobbygoal : @janavel7 Letta ha vinto le elezioni a Torino, Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli.. Queste non poteva vincerle..… -