Clamoroso a Napoli, flop Di Maio: è fuori dal Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) Da questa notte, lo possiamo dire chiaramente: la carriera politica di Luigi Di Maio è arrivata al proprio termine. Il suo partito, Impegno Civico, non ha raggiunto neanche la soglia dell’uno per cento, limite oltre al quale il movimento avrebbe potuto contribuire ad accrescere il voto della coalizione di centrosinistra. È un fallimento assoluto, senza se e senza ma. Il più grande trasformista d’Italia, il politico che è passato dal vaffa alla casta, ha visto quali possono essere gli effetti esplosivi del trasformismo: incredibilità dinanzi agli elettori, emarginazione e, per concludere, un bel tuffo nel dimenticatoio, con un partitino che raggiunge cifre degne da Forza Nuova (0,6 per cento). Nel collegio uninominale di Napoli – fuorigrotta, infatti, Giggino è stato sconfitto da Sergio Costa, del Movimento 5 Stelle, mentre al terzo ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 26 settembre 2022) Da questa notte, lo possiamo dire chiaramente: la carriera politica di Luigi Diè arrivata al proprio termine. Il suo partito, Impegno Civico, non ha raggiunto neanche la soglia dell’uno per cento, limite oltre al quale il movimento avrebbe potuto contribuire ad accrescere il voto della coalizione di centrosinistra. È un fallimento assoluto, senza se e senza ma. Il più grande trasformista d’Italia, il politico che è passato dal vaffa alla casta, ha visto quali possono essere gli effetti esplosivi del trasformismo: incredibilità dinanzi agli elettori, emarginazione e, per concludere, un bel tuffo nel dimenticatoio, con un partitino che raggiunge cifre degne da Forza Nuova (0,6 per cento). Nel collegio uninominale digrotta, infatti, Giggino è stato sconfitto da Sergio Costa, del Movimento 5 Stelle, mentre al terzo ...

NicolaPorro : ?? ULTIM’ORA: Di Maio è escluso dai giochi. La storia di un disastro politico - roberto1974juve : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 25/9/1977, dopo due vittorie contro il #Foggia e a #Napoli, la #Juventus impatta 1-1 al #Comunale con il @acm… - ponip19 : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 25/9/1977, dopo due vittorie contro il #Foggia e a #Napoli, la #Juventus impatta 1-1 al #Comunale con il @acm… - ZonaBianconeri : RT @notizioso: La #SerieA è ferma ma non il #calciomercato. Impotesi di un clamoroso ritorno alla #Juventus . L’#Inter sembra non voler più… - lakakadonkey : RT @Spina14_acm: C’è una statistica clamorosa riguardante il Milan Nelle ultime 21 stagioni soltanto in 2 occasioni abbiamo avuto un centra… -