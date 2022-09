Zelenski su Putin: manda consapevolmente i suoi connazionali a morire Invasione russa dell'Ucraina: all'Onu invasori sempre più isolati (Di domenica 25 settembre 2022) Cina, India e Turchia, oltre al Vaticano, fra gli altri ieri, hanno parlato ieri in termini critici della Russia, all’assemblea generale dell’Onu. Putin è sempre più isolato a livello mondiale e la richiesta di pace arriva praticamente da ovunque. Nelle zone occupate dell’Ucraina continua il referendum imposto dai russi e che viene operato con minacce e forzature. Referendum finalizzato a dare per buona l’annessione di quelle zone alla Russia. Molti russi sono scappati dal Paese, dopo il decreto di mobilitazione parziale dei riservisti. Ieri sera il presidente ucraino Zelenski ha parlato di Putin come di chi consapevolmente manda a morire i propri concittadini. L'articolo ... Leggi su noinotizie (Di domenica 25 settembre 2022) Cina, India e Turchia, oltre al Vaticano, fra gli altri ieri, hanno parlato ieri in termini criticia Russia, all’assemblea generale’Onu.più isolato a livello mondiale e la richiesta di pace arriva praticamente da ovunque. Nelle zone occupatecontinua il referendum imposto dai russi e che viene operato con minacce e forzature. Referendum finalizzato a dare per buona l’annessione di quelle zone alla Russia. Molti russi sono scappati dal Paese, dopo il decreto di mobilitazione parziale dei riservisti. Ieri sera il presidente ucrainoha parlato dicome di chii propri concittadini. L'articolo ...

