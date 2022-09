Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano frequenta un nuovo cavaliere, Gemma in stop (Di domenica 25 settembre 2022) Nuova registrazione per Uomini e Donne, news su news. E come spesso accade, non mancano già le anticipazioni della pagina UominieDonneclassicoeover. Stando alle talpe presenti durante registrazioni, sembrerebbe il pubblico assisterà ad un confronto fra Roberta e Alessandro. I due cercheranno di trovare un punto d’incontro nel loro rapporto, tanto che decideranno di tornare a frequentarsi. Attesissimi anche i risvolti su Ida Platano che, a quanto sembra, ha accettato di uscire con uno dei cavalieri del parterre, con la speranza che possa nascere l’amore. In stop, invece, la Dama per eccellenza della trasmissione, Gemma Galgani, che mandarà via il corteggiatore sceso per lei nella scorsa registrazione. Prima che possa ritrovare l’uomo ... Leggi su blog.libero (Di domenica 25 settembre 2022) Nuova registrazione per, news su news. E come spesso accade, non mancano già ledella paginaclassicoeover. Stando alle talpe presenti durante registrazioni, sembrerebbe il pubblico assisterà ad un confronto fra Roberta e Alessandro. I due cercheranno di trovare un punto d’incontro nel loro rapporto, tanto che decideranno di tornare arsi. Attesissimi anche i risvolti su Idache, a quanto sembra, ha accettato di uscire con uno dei cavalieri del parterre, con la speranza che possa nascere l’amore. In, invece, la Dama per eccellenza della trasmissione,Galgani, che mandarà via il corteggiatore sceso per lei nella scorsa registrazione. Prima che possa ritrovare l’uomo ...

