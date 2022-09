Inter, inizio in chiaro-scuro per Barella: serve di più (Di domenica 25 settembre 2022) Nicolò Barella in chiaro-scuro in questo inizio di stagione con l’Inter Due super-gol e un assist decisivo. Sono questi i freddi numeri di inizio stagione per Nicolò Barella che aldilà di quanto detto non ha particolarmente impressionato in questo inizio di stagione con la maglia dell’Inter e lo si è visto anche venerdì sera nel match tra Italia e Inghilterra. “Tre perle. Il gol con la Cremonese, l’assist a Brozovic contro il Torino e la punizione contro l’Udinese. Non si può dire che l’inizio di stagione di Barella sia stato totalmente negativo. La verità è che è stato semplicemente altalenante: picchi in alto (anche se non ai suoi soliti standard) e picchi in basso. Pure nella stessa partita, ... Leggi su intermagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Nicolòinin questodi stagione con l’Due super-gol e un assist decisivo. Sono questi i freddi numeri distagione per Nicolòche aldilà di quanto detto non ha particolarmente impressionato in questodi stagione con la maglia dell’e lo si è visto anche venerdì sera nel match tra Italia e Inghilterra. “Tre perle. Il gol con la Cremonese, l’assist a Brozovic contro il Torino e la punizione contro l’Udinese. Non si può dire che l’di stagione disia stato totalmente negativo. La verità è che è stato semplicemente altalenante: picchi in alto (anche se non ai suoi soliti standard) e picchi in basso. Pure nella stessa partita, ...

fc1908_milano : RT @Inter: Solo 10 minuti al calcio d’inizio ? Seguite i nostri ragazzi su @RecastTV ?? - interclubpavia : Solo 10 minuti al calcio d’inizio ? Seguite i nostri ragazzi su @RecastTV ?? - Inter : Solo 10 minuti al calcio d’inizio ? Seguite i nostri ragazzi su @RecastTV ?? - KlaroWarrior : RT @EdoardoMecca1: Non so se Antonio Conte tornerà mai ad allenare la Juve. So che mi fece malissimo vederlo all’Inter e mi deluse per come… - NapoliCalciogol : Napoli, Simeone: 'All'inizio ero solo il figlio di... È pesante, devi dimostrare il doppio' #Consigli #Conti… -