Elezioni, oggi dovete scegliere: più sussidi o meno tasse (Di domenica 25 settembre 2022) Fate finta che ci sia una torta sul tavolo che debba sfamare dei commensali. La torta è sufficientemente grande da permettere a tutti di avere una porzione sufficiente per sopravvivere. Ci sarà chi avrà una fetta piccola, ma comunque, lavorando e mettendo a frutto i suoi talenti, potrà sperare che la fetta un domani sia più grande. Importante è, a che ciò si verifichi, che una parte almeno di coloro che hanno avuto una grande fetta ne utilizzi una quota per mettere su qualche impresa. In questo modo, egli aumenterà la grandezza della sua fetta, e contemporaneamente, le possibilità di tutti non solo di sfamarsi ma anche di sostenere un buon tenore di vita. Certo, se le fette fossero tutte uguali, sarebbe tutto apparentemente più “giusto”. Ma di parvenza appunto trattasi. Infatti, verrebbe con ciò meno da parte di tutti l’incentivo a migliorarsi. Con la ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 25 settembre 2022) Fate finta che ci sia una torta sul tavolo che debba sfamare dei commensali. La torta è sufficientemente grande da permettere a tutti di avere una porzione sufficiente per sopravvivere. Ci sarà chi avrà una fetta piccola, ma comunque, lavorando e mettendo a frutto i suoi talenti, potrà sperare che la fetta un domani sia più grande. Importante è, a che ciò si verifichi, che una parte aldi coloro che hanno avuto una grande fetta ne utilizzi una quota per mettere su qualche impresa. In questo modo, egli aumenterà la grandezza della sua fetta, e contemporaneamente, le possibilità di tutti non solo di sfamarsi ma anche di sostenere un buon tenore di vita. Certo, se le fette fossero tutte uguali, sarebbe tutto apparentemente più “giusto”. Ma di parvenza appunto trattasi. Infatti, verrebbe con ciòda parte di tutti l’incentivo a migliorarsi. Con la ...

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - LaVeritaWeb : La svolta casiniana di Guccini prelude all’assalto di Vip e influencer che subirebbe la destra, se oggi vincesse le… - you_trend : ??? Oggi si vota per le #ElezioniPolitiche2022 Ancora indecisi su chi votare? Niente paura! Con il Trovapartito Yo… - federlor111 : RT @nonsonpago1: “Sì, ma tanto è uguale” “No” Infinito Mauro, grazie!???????? #Biani ! ?? No, non è uguale... #andiamo a #votare, tutti… - edistintivo : RT @LaVeritaWeb: La svolta casiniana di Guccini prelude all’assalto di Vip e influencer che subirebbe la destra, se oggi vincesse le elezio… -