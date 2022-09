Elezioni: errore sul timbro e sulla scheda compare data 2025 (Di domenica 25 settembre 2022) Alcuni elettori, ma il numero al momento resta imprecisato, si sono ritrovati a votare già per le Elezioni del 2025, per un errore sul timbro della scheda elettorale, dove per sbaglio è stata inserita ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) Alcuni elettori, ma il numero al momento resta imprecisato, si sono ritrovati a votare già per ledel, per unsuldellaelettorale, dove per sbaglio è stata inserita ...

