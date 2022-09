Dramma sulla regionale, Giuseppe non ha avuto scampo: la sua auto è finita in un canale (Di domenica 25 settembre 2022) Incidente mortale a Udine nella giornata di ieri, sabato 24 settembre. È successo tutto nel pomeriggio, intorno alle 15 e 30 sulla strada regionale 353 tra Muzzana del Turgnano e Castions di Strada. Improvvisamente la Fiat Croma sulla quale viaggiava Giuseppe Ciocca è uscita di strada ed è finita in un canale. Per il 59enne, operaio e sposato, non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L’automobile è andata a sbattere violentemente contro un pilone di cemento che sostiene un ponticello di accesso a un fondo privato. L’impatto è stato tremendo, come si può vedere dai danni riportati dalla macchina. La dinamica dell’incidente È molto probabile che a provocare il sinistro sia stato un malore dell’uomo. Dopo essere uscita di strada la macchina si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Incidente mortale a Udine nella giornata di ieri, sabato 24 settembre. È successo tutto nel pomeriggio, intorno alle 15 e 30strada353 tra Muzzana del Turgnano e Castions di Strada. Improvvisamente la Fiat Cromaquale viaggiavaCiocca è uscita di strada ed èin un. Per il 59enne, operaio e sposato, non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L’mobile è andata a sbattere violentemente contro un pilone di cemento che sostiene un ponticello di accesso a un fondo privato. L’impatto è stato tremendo, come si può vedere dai danni riportati dalla macchina. La dinamica dell’incidente È molto probabile che a provocare il sinistro sia stato un malore dell’uomo. Dopo essere uscita di strada la macchina si è ...

