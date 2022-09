Don’t Worry Darling e Watcher: nel vortice della paranoia (Di domenica 25 settembre 2022) Don't Worry Darling di Olivia Wilde e Watcher di Chloe Okuno esplorano il senso di angoscia e di minaccia sperimentato dalle due giovani donne al centro dei rispettivi film. Per assecondare le esigenze lavorative del proprio partner, una ragazza si trasferisce in una nuova città dove ripartire da zero. L'idillio romantico, tuttavia, non è sufficiente a sopprimere il senso di estraneità che la giovane avverte giorno dopo giorno, durante le lunghe ore di solitudine trascorse lontano dall'uomo, né tantomeno a soffocare quelle note di inquietudine che, a partire da piccoli dettagli, assumono una portata sempre maggiore: fino a convincersi che un indefinito pericolo gravi su di lei, sebbene nessuno sembri dar credito a tali sospetti. È l'impressionante coincidenza fra la trama di due film distribuiti questo mese nelle sale … Leggi su movieplayer (Di domenica 25 settembre 2022) Don'tdi Olivia Wilde edi Chloe Okuno esplorano il senso di angoscia e di minaccia sperimentato dalle due giovani donne al centro dei rispettivi film. Per assecondare le esigenze lavorative del proprio partner, una ragazza si trasferisce in una nuova città dove ripartire da zero. L'idillio romantico, tuttavia, non è sufficiente a sopprimere il senso di estraneità che la giovane avverte giorno dopo giorno, durante le lunghe ore di solitudine trascorse lontano dall'uomo, né tantomeno a soffocare quelle note di inquietudine che, a partire da piccoli dettagli, assumono una portata sempre maggiore: fino a convincersi che un indefinito pericolo gravi su di lei, sebbene nessuno sembri dar credito a tali sospetti. È l'impressionante coincidenza fra la trama di due film distribuiti questo mese nelle sale …

