DIRETTA MotoGP, GP Giappone 2022 LIVE: caduta folle di Bagnaia, Quartararo a +18. Miller trionfa con la Ducati (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL GP DEL Giappone MotoGP L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DEL Giappone MotoGP LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MotoGP: Bagnaia A -18 DA Quartararo 8.54 La nostra DIRETTA finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 8.52 Prima vittoria dell’anno e quarta della carriera in top class per Jack Miller, che a fine stagione lascerà la Ducati per passare alla KTM. 8.50 La classifica aggiornata del Mondiale vede Quartararo sempre al comando con un vantaggio di 18 punti su Bagnaia, 25 su uno sfortunato Aleix Espargarò (tradito oggi da un problema tecnico) e 49 su Bastianini. 5° ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL GP DELL’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DELLA CLASSIFICA DEL MONDIALEA -18 DA8.54 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 8.52 Prima vittoria dell’anno e quarta della carriera in top class per Jack, che a fine stagione lascerà laper passare alla KTM. 8.50 La classifica aggiornata del Mondiale vedesempre al comando con un vantaggio di 18 punti su, 25 su uno sfortunato Aleix Espargarò (tradito oggi da un problema tecnico) e 49 su Bastianini. 5° ...

SkySportMotoGP : ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI - SkySportMotoGP : ? Espargarò costretto a partire dai box Bagarre tra Bastianini e Bagnaia LIVE ? - SkySportMotoGP : ??BASTIANINI FENOMENALE ??? Battaglia spettacolare targata Ducati: la spunta la Bestia nel finale davanti a Bagnaia… - NICKTEAMLH : RT @SkySportMotoGP: ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI - WahyuNdien : RT @SkySportMotoGP: ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI -