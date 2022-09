Cisgiordania: miliziano ucciso in agguato esercito (Di domenica 25 settembre 2022) Un miliziano palestinese è rimasto ucciso oggi a Nablus (Cisgiordania) in un agguato teso dall'esercito mentre - secondo la radio militare - si apprestava a compiere un attacco. Alcuni suoi compagni ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) Unpalestinese è rimastooggi a Nablus () in unteso dall'mentre - secondo la radio militare - si apprestava a compiere un attacco. Alcuni suoi compagni ...

