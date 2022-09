Ciclismo | Mondiali 2022 | Remco Evenepoel | “Un sogno che si avvera al termine di una stagione perfetta”

(Di domenica 25 settembre 2022)è il nuovo Campione del Mondo. A soli 22 anni il belga ha dominato la corsa iridata, attaccando da lontano ed arrivando in solitaria, alla sua maniera, come già ci aveva mostrato quando era ancora tra gli juniores. Un successo incredibile, che mette qualcosa di più di una ciliegina sulla torta di unada assoluto fuoriclasse. La gioia era ben visibile sul suo volto mentre parlava ai microfoni di Eurosport dopo la vittoria: “Questa vittoria non è comparabile a quella tra gli juniores, qui siamo su un altro livello. Terminare questa incredibilecosì mi rende estremamente felice”.ha poi ripercorso il cammino verso il successo: “Quando siamo rimasti in due l’importante era lavorare più a lungo possibile ma poi quando ho capito di essere più forte di Alexey ...

Il belga fa il vuoto a 25 km dal traguardo e vince davanti a Laporte e Matthews. Trentin (quinto) il migliore degli italiani