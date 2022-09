Ciclismo | Mondiali 2022 | Nicola Conci | “Impossibile star dietro a Evenepoel! Non abbiamo nulla da rimproverarci”

(Di domenica 25 settembre 2022) Remco Evenepoel quest’oggi, nella prova in linea deididi Wollongong, si è dimostrato semplicemente inarrivabile, imprendibile per tutti, tanto da conquie il titolo iridato con ben 2’21” di vantaggio sul gruppo che ha poi tagliato il traguardo, e che ha visto conquie la medaglia d’argento Christophe Laporte e quella di bronzo Michael Matthews. Gli azzurri devono accontentarsi, come miglior risultato, del quinto posto di Matteo Trentin, seguito poi da Alberto Bettiol in ottava posizione, Lorenzo Ruta in tredicesima e, entro la top 40,in 33esima. Il giudizio di quest’ultimo sulla gara odierna è positivo, senzada recriminare:e al passo di Evenepoel, una volta avviata la fuga, era ...

Eurosport_IT : Mathieu van der Poel lascia il mondiale dopo 30km. Cos’è successo nella notte? Quetsa è la versione del neerlandese… - Gazzetta_it : Van der Poel arrestato e rilasciato dopo lite. Poi abbandona il Mondiale #ciclismo - Eurosport_IT : Remco Evenepoel è campione del mondo: quattro scatti complessivi bastano per fare il vuoto e restare da solo, vince… - Luxgraph : Mondiali di ciclismo, Trentin quinto: 'Incredibile, ma potevo salire sul podio' - Squalorosso1 : @luisa83156856 Buon giorno, LuiSa ???? Pensa che c'è chi si è alzato alle 5, per vedere i mondiali di ciclismo ?? -

Sky Sport

Piano perfettamente riuscito, non fosse per il fenomenale belga: ' Ho dovuto tenere duro per poi giocarmi lo sprint. Stavamo cercando di giocare su più fronti, ho fatto il meglio per me stesso. Sono ...Remco Evenepoel ha dominato la prova in linea dei2022 di. Il fuoriclasse belga era tra i grandi favoriti della vigilia e ha confezionato una prestazione stellare sul circuito di Wollongong: ha rotto gli indugi quando mancavano una ... Mondiali di ciclismo: Evenepoel vince l'oro nella prova in linea, 5° Trentin Queste le parole del ct della nazionale italiana di ciclismo Daniele Bennati dopo il quinto posto di Trentin al Mondiale di Wollongong.Il capitano degli azzurri ha commentato la prova nella gara regina di Wollongong, dove a trionfare è stato il belga Evenepoel ...