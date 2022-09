Bollette in aumento, per risparmiare occhio agli errori dei fornitori: tutti i controlli da fare, dal contratto all'autolettura (Di domenica 25 settembre 2022) Controllare le Bollette di gas ed energia , di questi tempi non è un noioso passatempo, ma un'abitudine che può farci risparmiare. E tanto. Non sono rari, infatti, gli errori da parte dei fornitori ... Leggi su leggo (Di domenica 25 settembre 2022) Controllare ledi gas ed energia , di questi tempi non è un noioso passatempo, ma un'abitudine che può farci. E tanto. Non sono rari, infatti, glida parte dei...

WSdavidONE : RT @avantibionda: Con contratto fermo da 6 anni, in 30 un aumento dello 0,3% e gli stipendi di 11.000€ annui più bassi degli altri Paesi UE… - antoniorosato72 : Bollette in aumento, per risparmiare occhio agli errori dei fornitori: tutti i controlli da fare, dal contratto all… - MarianSem64 : RT @avantibionda: Con contratto fermo da 6 anni, in 30 un aumento dello 0,3% e gli stipendi di 11.000€ annui più bassi degli altri Paesi UE… - rodolfo_remondi : RT @avantibionda: Con contratto fermo da 6 anni, in 30 un aumento dello 0,3% e gli stipendi di 11.000€ annui più bassi degli altri Paesi UE… - APS_PRIMIT : @b_ignifugo @Zzcisonoancora ENI ha contratti bloccati a 10 anni e la colpa è dell'eventuale aumento di Gazprom se l… -