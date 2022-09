AlbinoLeffe, la vittoria è ancora un tabù: a Piacenza solo 2-2 di rimonta (Di domenica 25 settembre 2022) Zanica. Cinque giornate, zero vittorie. I tre punti per l’AlbinoLeffe sono un tabù: al Garilli di Piacenza i seriani tornano con un solo punto, per quello che è il terzo pareggio di una stagione che non sembra ancora riuscire a decollare e lascia ancora la squadra di mister Giuseppe Biava nei bassifondi della classifica del Girone A di Serie C. La trasferta Emiliana doveva essere l’occasione per trovare il primo successo, ma l’avvio shock di ripresa dopo un buon primo tempo ha fatto trovare i blucelesti sotto per 2-0 in un batter d’occhio. Così Biava si è affidato all’esperienza di Andrea Cocco, entrato al 55’ e nemmeno tre minuti dopo già decisivo. Il suo calcio di punizione perfetto si è infilato alle spalle di tintori ridando speranza, poi il 2-2 di testa su assist di Tomaselli è ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 settembre 2022) Zanica. Cinque giornate, zero vittorie. I tre punti per l’sono un: al Garilli dii seriani tornano con unpunto, per quello che è il terzo pareggio di una stagione che non sembrariuscire a decollare e lasciala squadra di mister Giuseppe Biava nei bassifondi della classifica del Girone A di Serie C. La trasferta Emiliana doveva essere l’occasione per trovare il primo successo, ma l’avvio shock di ripresa dopo un buon primo tempo ha fatto trovare i blucelesti sotto per 2-0 in un batter d’occhio. Così Biava si è affidato all’esperienza di Andrea Cocco, entrato al 55’ e nemmeno tre minuti dopo già decisivo. Il suo calcio di punizione perfetto si è infilato alle spalle di tintori ridando speranza, poi il 2-2 di testa su assist di Tomaselli è ...

