WhatsApp, truffa spaventosa: non aprite questo messaggio (Di sabato 24 settembre 2022) . Si rischia veramente grosso con un semplice link davvero pericoloso Il tutto è legato ad una semplice richiesta di back up delle chat. Una volta avviato il download suggerito si apre definitivamente il proprio account al phishing e siamo spacciati. Farne a meno è ormai impossibile, così come L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 settembre 2022) . Si rischia veramente grosso con un semplice link davvero pericoloso Il tutto è legato ad una semplice richiesta di back up delle chat. Una volta avviato il download suggerito si apre definitivamente il proprio account al phishing e siamo spacciati. Farne a meno è ormai impossibile, così come L'articolo proviene da Inews24.it.

infoitscienza : WhatsApp, nuova truffa informatica: falsa mail agli utenti per fare il backup delle chat - VeronicaScano : Attenzione a questa truffa #Whatsapp ?? - focusTECHit : Attenzione alla nuova e-mail truffa di WhatsApp - | - caroliarita : RT @FrancoScarsell2: WhatsApp torna a essere veicolo di una truffa informatica.Stavolta un messaggio di posta elettronica,inviato agli uten… - infoitscienza : WhatsApp: attenzione alla nuova truffa! Ecco come funziona e come difendersi -