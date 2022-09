Iran, 739 arresti tra manifestanti ma proteste per Mahsa si allargano (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Oltre 700 persone sono state arrestate solo nella provincia di Gilan, nel nord dell’Iran, dall’inizio delle proteste contro la morte di Mahsa Amini, la ragazza Iraniana di 22 anni deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale a Teheran con l’accusa di aver indossato male il velo. Lo ha riferito il capo della polizia della provincia che si affaccia sul Mar Caspio, il generale Azizollah Maleki. Il generale ha annunciato nello specifico “l’arresto di 739 rivoltosi, tra cui 60 donne”. Ma la protesta non si placa, anzi, si allarga. Anche nella città di Erbil, capoluogo del Kurdistan iracheno, le donne sono scese in piazza oggi per denunciare ”il regime Iraniano” e ”la repressione”. Circa trecento le manifestanti che hanno scandito in curdo ”Abbasso la ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Oltre 700 persone sono state arrestate solo nella provincia di Gilan, nel nord dell’, dall’inizio dellecontro la morte diAmini, la ragazzaiana di 22 anni deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale a Teheran con l’accusa di aver indossato male il velo. Lo ha riferito il capo della polizia della provincia che si affaccia sul Mar Caspio, il generale Azizollah Maleki. Il generale ha annunciato nello specifico “l’arresto di 739 rivoltosi, tra cui 60 donne”. Ma la protesta non si placa, anzi, si allarga. Anche nella città di Erbil, capoluogo del Kurdistan iracheno, le donne sono scese in piazza oggi per denunciare ”il regimeiano” e ”la repressione”. Circa trecento leche hanno scandito in curdo ”Abbasso la ...

