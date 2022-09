Inter, lavori in corso per le fasce: piacciono Pedraza e Mazzocchi (Di sabato 24 settembre 2022) L’Inter studia le mosse per il futuro e starebbe pensando agli esterni per sistemare le fasce: Interesse per Pedraza e Mazzocchi L’Inter studia le mosse per il futuro e starebbe pensando agli esterni per sistemare le fasce: Interesse per Pedraza e Mazzocchi. Se per lo spagnolo del Villarreal l’idea è quello di provarci per il futuro, magari in estate, diversa l’intenzione per quanto riguarda l’esterno della Salernitana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Mazzocchi, fresco di convocazione in Nazionale, potrebbe essere un valido acquisto già da subito a gennaio. L’Inter potrebbe avviare i primi contatti e alla corte di Nicola potrebbe mandare Franco Carboni per la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022) L’studia le mosse per il futuro e starebbe pensando agli esterni per sistemare leesse perL’studia le mosse per il futuro e starebbe pensando agli esterni per sistemare leesse per. Se per lo spagnolo del Villarreal l’idea è quello di provarci per il futuro, magari in estate, diversa l’intenzione per quanto riguarda l’esterno della Salernitana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,, fresco di convocazione in Nazionale, potrebbe essere un valido acquisto già da subito a gennaio. L’potrebbe avviare i primi contatti e alla corte di Nicola potrebbe mandare Franco Carboni per la ...

