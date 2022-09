Il record di Vlahovic | nessuno come lui in Serie A

(Di sabato 24 settembre 2022) Dusanè un grandissimo cannoniere e in questa stagione ha ununico nel suo genere e che vuole migliorare a tutti i costi. Uno dei più grandi colpi degli ultimi anni della Juventus è stato sicuramente quello legato al nome di Dusan, con il cannoniere balcanico che ha dimostrato di poter valere assolutamente una grande magliaquella della Signora anche in questa stagione complicata. LaPresseNel momento in cui la Juventus si era trovata orfana del suo campionissimo a gennaio 2022, ovvero Federico Chiesa, la dirigenza ha capito che per poter riuscire a guadagnare la qualificazione in Champions League era assolutamente fondamentale investire. Un giocatore che immediatamente è diventato determinante per le sorti della Signora è stato sicuramente il balcanico Dusan, un ...

ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, tabù trasferta: Allegri eguaglia il record della stagione ’97/’98 #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA ht… - TuttoJuve24 : Juventus, tabù trasferta: Allegri eguaglia il record della stagione ’97/’98 #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Serie A, cadono Juventus, Milan, Inter e Roma: è record #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Serie A, cadono Juventus, Milan, Inter e Roma: è record #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - PepponeCuore89 : Incredibile... con i 3 pt ottenuti dal monza, allegri ha raggiunto un altro record. . . Allegri è un buon allenator… -

TuttoJuve24.it

...bianconere) e poi rimedia le figure che sta collezionando in questo avvio di stagione O... cioè per soddisfare le richieste di Allegri: 80 milioni di euro per Dusan, 41 milioni per ...Cambiare due giocatori dopo mezzora è unsecolare , dà un pessimo messaggio alla squadra ...spaesato, Gatti da dimenticare Il Milan meritava il pareggio, ma il Napoli non ha rubato ... Juventus, Vlahovic record man in FIFA 23: le statistiche Nonostante l’inizio di stagione da incubo della Juventus l’attaccante Dusan Vlahovic rimane uno dei punti fermi della squadra. Il serbo ha all’attivo quattro gol in Serie A, ma avrà modo di migliorare ...Il grande duello a distanza tra Erling Haaland e Dusan Vlahovic ha un vincitore netto: l'attaccante della Juventus appare in crisi totale ...