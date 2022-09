Capello: "Avevo detto ad Allegri di non tornare" (Di sabato 24 settembre 2022) L'ex tecnico della Juventus Fabio Capello ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato della crisi dei bianconeri: "Avevo detto ad Allegri di non tornare alla Juve, vista la mia esperienza, i cavalli di ritorno è difficile che abbiano successo". ". In ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 24 settembre 2022) L'ex tecnico della Juventus Fabioai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato della crisi dei bianconeri: "addi nonalla Juve, vista la mia esperienza, i cavalli di ritorno è difficile che abbiano successo". ". In ...

