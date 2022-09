Auto | stop a più passeggeri durante la guida notturna?

(Di sabato 24 settembre 2022) Un limite aila? Pare una proposta che lede la libertà personale, ma è esattamente il contrario, in quanto mira a preservare l’incolumità della gente. Tutto parte dall’emendamento Edoardo proposto in Senato qualche mese fa, il cui obiettivo sarebbe proprio quello di limitare le cosiddette stragi del sabato sera, ovvero quei sinistri stradali che spesso coinvolgono giovanitori e rispettiviall’uscita dai locali dopo una serata di baldoria. L’emendamento è stato presentato dal direttore del personale dell’Università Luiss, Francesco Spanò, in accordo della madre della giovane vittima della strada Edoardo Divino, un 17enne romano scomparso in un’incidente mentre veniva trasportato inda un amico 18enne. Ed è ...

telodogratis : Stop alle auto ogni domenica, così l’Europa può combattere la crisi energetica - BassottiViviani : RT @lanf64: #Salvini vuole un #referendum per bloccare lo stop alle auto diesel e benzina, ma non si può fare. Ignora, tra l'altro, che in… - karda70 : RT @Today_it: Stop alle auto ogni domenica, così l'Europa può combattere la #crisi energetica - romatoday : Stop alle auto ogni domenica, così l'Europa può combattere la crisi energetica - Today_it : Stop alle auto ogni domenica, così l'Europa può combattere la #crisi energetica -

EuropaToday

Code dial confine fra Russia e Georgia , ma anche al confine con la Finlandia, che ha deciso di mettere unoagli arrivi; e c'è chi fugge anche in bicicletta . Il patriarca Kirill esorta i ...In realtà, la produzione delleera già stata sospesa dal 4 marzo a causa di problemi con la ... Adesso, invece, è arrivato lodefinitivo . Dopo 6 mesi, infatti, Toyota non vede alcun segnale ... Stop alle auto ogni domenica, così l'Europa può combattere la crisi energetica Uno studio ha dimostrato come ogni giornata ecologica permetterebbe di risparmiare quasi un milione di barili di petrolio in tutto il continente ...Novità di rilievo dalla Casa dell’Ovale Blu che metterà fine alla produzione dell’iconica berlina che ha scritto una pagina importante della storia del brand ...