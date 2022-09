Addio a Louise Fletcher, l'attrice Premio Oscar è morta a 88 anni (Di sabato 24 settembre 2022) È morta Louise Fletcher, l'attrice Premio Oscar per il suo ruolo nel film "Qualcuno volò sul nido del cuculo" ha perso la vita a 88 anni. Figlia udente di genitori sordi, l'attrice, che ha pronunciato... Leggi su today (Di sabato 24 settembre 2022) È, l'per il suo ruolo nel film "Qualcuno volò sul nido del cuculo" ha perso la vita a 88. Figlia udente di genitori sordi, l', che ha pronunciato...

