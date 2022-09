Un Altro Domani, anticipazioni (26-30 settembre 2022): Julia fa una festa di divorzio (Di venerdì 23 settembre 2022) Un Altro Domani Nelle prossime puntate di Un Altro Domani, in scena una festa di divorzio. E’ Julia ad organizzarla, decisa a sciogliere il legame matrimoniale con Sergio. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Un Altro Domani è in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 circa. Un Altro Domani: anticipazioni da lunedì 26 a venerdì 30 settembre 2022 Tirso, alle prese con la difficile gestione di suo nipote Erik, si confida con Elena e le svela che suo fratello Jorge, il padre di Erik, è in carcere per omicidio. Julia è decisa a divorziare da Sergio e a dare una grande festa insieme a tutti gli ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 settembre 2022) UnNelle prossime puntate di Un, in scena unadi. E’ad organizzarla, decisa a sciogliere il legame matrimoniale con Sergio. Maggiori info nelleche seguono. Unè in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 circa. Unda lunedì 26 a venerdì 30Tirso, alle prese con la difficile gestione di suo nipote Erik, si confida con Elena e le svela che suo fratello Jorge, il padre di Erik, è in carcere per omicidio.è decisa a divorziare da Sergio e a dare una grandeinsieme a tutti gli ...

