Ucraina, al via i referendum nelle regioni occupate. Kiev: “Gruppi armati costringono a votare” (Di venerdì 23 settembre 2022) È iniziato oggi il voto per l’annessione alla Russia delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia e durerà fino al 27 settembre. Il referendum viene raccontato in Russia come un atto di liberazione dei popoli, e in Occidente come una violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione di essi. Lo ha detto a New York a nome del G7 la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock “Qualsiasi referendum tenuto in condizioni di presenza militare russa, intimidazione e deportazione forzata non può essere né libero né equo. Qualsiasi annessione del territorio ucraino sarebbe una grave violazione della sovranità dell’Ucraina e della Carta delle Nazioni Unite”. La Federazione russa, invece, rivendica la conformità del voto alla suddetta Carta, riporta l’agenzia di stampa Tass. Oltre ai rivali ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022) È iniziato oggi il voto per l’annessione alla Russia delledi Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia e durerà fino al 27 settembre. Ilviene raccontato in Russia come un atto di liberazione dei popoli, e in Occidente come una violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione di essi. Lo ha detto a New York a nome del G7 la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock “Qualsiasitenuto in condizioni di presenza militare russa, intimidazione e deportazione forzata non può essere né libero né equo. Qualsiasi annessione del territorio ucraino sarebbe una grave violazione della sovranità dell’e della Carta delle Nazioni Unite”. La Federazione russa, invece, rivendica la conformità del voto alla suddetta Carta, riporta l’agenzia di stampa Tass. Oltre ai rivali ...

