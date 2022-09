Dimenticati di impastare! Li farai tutti i giorni | Una ricetta facilissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 23 settembre 2022) Se ami realizzare dei buoni biscotti fatti in casa ho a portata di mano unada poter realizzare anche. I biscottini con gocce di cioccolato che troverai spiegati qui di seguito sono semplicissimi e velocissimi da preparare. Senza impastare nulla mangeremo dei biscotti deliziosi e fragranti dopo solo pochi minuti di preparazione e di cottura. Lascio qui sotto gli ingredienti e il procedimento da realizzare. Biscottini con gocce di cioccolato: ingredienti. Gli ingredienti utili per portare a termine l’impasto sono: 130 gr di farina 70 gr di gocce di cioccolato 80 gr di burro fuso 3 gr di lievito per dolci 8 gr di zucchero vanigliato 70 gr di zucchero 1 uovo Procedimento: ci vorranno solo 5 minuti. La prima cosa da fare è quella di versare il burro fuso in una ciotola capiente. Successivamente andiamo ad ...