Con gli avatar su Whatsapp avremo una crisi d'identità online (Di venerdì 23 settembre 2022) Su Whatsapp stanno per sbarcare gli avatar. Dopo averli visti su Facebook e Instagram, anche l'app di messaggistica sta lavorando all'introduzione delle immagini virtuali che prenderanno il posto della nostra immagine del profilo o del nostro volto quando faremo una videochiamata. Proprio come le memoji di Apple, anche l'avatar di Whatsapp ricalcherà i nostri tratti somatici prendendo spunto da una nostra foto o lasciandoci libertà assoluta di personalizzazione: sarà possibile cambiare il colore degli occhi, il taglio dei capelli, la corporatura e tutto ciò che attiene al riconoscimento della persona, ma sarà possibile anche ricreare un personaggio a seconda dei propri interessi. Oppure potrai decidere di sfruttare la stessa immagine che hai creato sugli altri social del gruppo Meta approfittando dello stesso store in ...

