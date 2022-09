Basket, Pozzecco: “I giocatori mi vedono come uno di loro” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Quando giocavo ero sempre il più piccolo. Anche quando andavo a scuola. Non ero predisposto per giocare a Basket, che è uno sport che dà vantaggi a persone alte. Paradossalmente, questo mi ha aiutato perché sapevo di dover utilizzare altre armi. Mi basavo tanto sulla velocità. A volte sorprendevo anche i miei compagni, oltre che gli avversari“. Questo è l’intervento di Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico della nazionale italiana di Basket, al Festival dello Sport. Poi sul suo stile: “Giocando, mi sono reso conto che l’allenatore era l’unico che poteva togliermi questa fantasia. Quello che non ho mai accettato era che il tecnico di turno non capisse che lo facevo per necessità. Dovevo esprimere un talento in un mondo che non era il mio. Questa diffidenza l’ho sempre vissuta molto male. Io allora ho deciso di fidarmi ciecamente dei ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) “Quando giocavo ero sempre il più piccolo. Anche quando andavo a scuola. Non ero predisposto per giocare a, che è uno sport che dà vantaggi a persone alte. Paradossalmente, questo mi ha aiutato perché sapevo di dover utilizzare altre armi. Mi basavo tanto sulla velocità. A volte sorprendevo anche i miei compagni, oltre che gli avversari“. Questo è l’intervento di Gianmarco, commissario tecnico della nazionale italiana di, al Festival dello Sport. Poi sul suo stile: “Giocando, mi sono reso conto che l’allenatore era l’unico che poteva togliermi questa fantasia. Quello che non ho mai accettato era che il tecnico di turno non capisse che lo facevo per necessità. Dovevo esprimere un talento in un mondo che non era il mio. Questa diffidenza l’ho sempre vissuta molto male. Io allora ho deciso di fidarmi ciecamente dei ...

matteodesant : @GiordanoSepi guarda, parlo del basket, credo che la storia di Sacchetti che non convoca i campioni sia un falso pr… - BroginiAlessio : Uno addentro la faccenda non può non notare la differenza di apertura mentale, tecnica e comunicativa di un Ric Foi… - CentotrentunoC : Basket ?? Torna a parlare Marco #Spissu, protagonista con la Nazionale guidata da Gianmarco #Pozzecco all'ultimo Eur… - SilviaS2 : RT @IlContiAndrea: Ospiti prima settimana: martedì i ragazzi della BoboTv (Vieri etc) e Emanuela Fanelli, mercoledì Fabio Caressa e Ariete,… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Ospiti prima settimana: martedì i ragazzi della BoboTv (Vieri etc) e Emanuela Fanelli, mercoledì Fabio Caressa e Ariete,… -