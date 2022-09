Barcellona | Bartomeu a rischio espulsione | aperto un fascicolo

(Di venerdì 23 settembre 2022) L’ex presidente delJosep Mariapotrebbe essere espulso dal club blaugrana. Come riporta AS, l’ex numero 1 della società ha ricevuto una notifica della Commissione Disciplinare del FC Barcelona per delega del CdA di apertura di una suo carico. Tra le cause di decadenza del socio, secondo lo statuto, c’è anche la fattispecie di “un’azione od omissione del socio contraria alla legge, agli Statuti, agli accordi dell’Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo, che cagiona un danno materiale o morale a carico del Club, altri membri, o giocatori, allenatori o dipendenti del Club”. Ilè ancora sul tavolo della Commissione disciplinare presieduta dal segretario del consiglio Josep Cubells e composta dai soci Lluís Bou, Daniel Pintó, Joan Alsina e Ramon Estebe, in attesa di sviluppi ...

