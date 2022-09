Aurora Ramazzotti è incinta, la conferma ufficiale arriva con un ironico video (Di venerdì 23 settembre 2022) La cicogna arriva sui social. Così è per molte vip e così è stato per la showgirl, conduttrice e modella Aurora Ramazzotti (25 anni) che, proprio in queste ore, ha ufficializzato la notizia di essere in dolce attesa su Instagram. Aurora Ramazzotti è in dolce attesa (Instagram)La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker aspetta dunque un bambino, come del resto già si vociferava da qualche settimana. Le voci hanno iniziato a circolare alla fine dell’estate, soprattutto quando il settimanale di gossip “Chi” ha pubblicato un servizio su una possibile novità di questo tipo nella vita di coppia della figlia di Eros. Ora non sono più soltanto voci, perché la notizia che tanto si attendeva è ufficiale: Aurora e il fidanzato Goffredo Cerza metteranno su ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 23 settembre 2022) La cicognasui social. Così è per molte vip e così è stato per la showgirl, conduttrice e modella(25 anni) che, proprio in queste ore, ha ufficializzato la notizia di essere in dolce attesa su Instagram.è in dolce attesa (Instagram)La figlia di Erose Michelle Hunziker aspetta dunque un bambino, come del resto già si vociferava da qualche settimana. Le voci hanno iniziato a circolare alla fine dell’estate, soprattutto quando il settimanale di gossip “Chi” ha pubblicato un servizio su una possibile novità di questo tipo nella vita di coppia della figlia di Eros. Ora non sono più soltanto voci, perché la notizia che tanto si attendeva èe il fidanzato Goffredo Cerza metteranno su ...

LaStampa : Aurora Ramazzotti, ecco l'annuncio tanto atteso: 'Sono incinta? Chiedetelo a Signorini' - bxlhue : RT @_addictedtolou_: Per quanto possa stare antipatica Aurora Ramazzotti, non si può negare che i giornalisti l'abbiano messa in una posizi… - xkissyharries : RT @manunonema: 'Auri ma sei incinta? 'Mamma chiedilo a Signorini.' 'Lui dice di no!' 'Ecco allora no.' AURORA RAMAZZOTTI CHE NEL SUO SOLI… - chiaraborelli_ : RT @_addictedtolou_: Per quanto possa stare antipatica Aurora Ramazzotti, non si può negare che i giornalisti l'abbiano messa in una posizi… - robertina19899 : RT @adtoomuch: Il video di Aurora Ramazzotti per confermare la sua gravidanza semplicemente geniale. Ironico, pungente e sarcastico al pun… -