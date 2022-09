A Berlusconi un golpe russo contro Zelensky andava bene: 'botta' di sincerità, altro che frainteso (Di venerdì 23 settembre 2022) Come al solito Berlusconi dice di essere stato frainteso perché faceva solo il cronista. Perché, obiettivamente, le parole fuori di senno dette sull'Ucraina sono un'offesa verso una nazione aggredita ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 settembre 2022) Come al solitodice di essere statoperché faceva solo il cronista. Perché, obiettivamente, le parole fuori di senno dette sull'Ucraina sono un'offesa verso una nazione aggredita ...

il_cappellini : Le ignobili parole di Berlusconi che falsifica la genesi della guerra, inventa numeri, spaccia una campagna di mass… - biondi_danilo : @salvo33215006 @eziomauro Falso....Berlusconi disse che non avrebbe concesso le basi e voleva porre i veto, ma a po… - settembre_13 : @roberta_fasani @florastr @DanippaLippa il resto. Non ci fu nessun 'golpe', Berlusconi votó la fiducia a tutti i pr… - settembre_13 : @roberta_fasani @florastr @DanippaLippa facesse la parte del cattivo. Siccome Berlusconi non aveva più la maggioran… - biagiodimatteo : RT @il_cappellini: Le ignobili parole di Berlusconi che falsifica la genesi della guerra, inventa numeri, spaccia una campagna di massacri… -