Ultime Notizie – Ucraina | Conte | “Draghi accodato a strategia decisa a Washington”

Il presidente del Consiglio Mario Draghi "solo dopo tre mesi" dall'inizio del conflitto ucraino "è venuto a confrontarsi in Parlamento. L'ho visto molto disponibile, premuroso e sollecito nell'accodarsi ad una strategia decisa a Washington. Avrei preferito un Governo italiano pronto a indirizzare in prima fila la strategia euroatlantica verso una strategia negoziale". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di Radio Capital della trasmissione 'The breakfast club'. "L'escalation militare è sotto i nostri occhi, purtroppo sono stato facile profeta. La Russia ha un arsenale nucleare temibilissimo, dobbiamo perseguire a tutti i costi un negoziato di pace", sottolinea il leader pentastellato. Conte è poi tornato a parlare di Matteo Renzi: "Impersona il ..."

