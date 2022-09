Ultime Notizie Roma del 22-09-2022 ore 15:10 (Di giovedì 22 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale giovedì 22 settembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferri essere in primo piano sono più di 1300 le persone Fermate dalla polizia russa nelle proteste contro la mobilitazione è parziale ordinata ieri dal presidente russo Vladimir Putin per la guerra in Ucraina la città maggior numero di Fermi e Mosca dove la polizia Ha trascinato nelle sue camionette 527 persone a San Pietroburgo si registrano 480 Fermi intanto sarebbe aumentato il traffico di città negozi che arrivano in Finlandia di valichi di frontiera nell’area sud-orientale 4824 cittadini russi sono arrivati ieri attraverso il confine Andiamo a New York è una punizione ingiusta contro i crimini russi in Ucraina lo ha detto il presidente zielinski nel suo intervento in collegamento video con l’ assemblea generale dell’ONU l’Ucraina vuole la pace nel mondo vuole la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022)dailynews radiogiornale giovedì 22 settembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferri essere in primo piano sono più di 1300 le persone Fermate dalla polizia russa nelle proteste contro la mobilitazione è parziale ordinata ieri dal presidente russo Vladimir Putin per la guerra in Ucraina la città maggior numero di Fermi e Mosca dove la polizia Ha trascinato nelle sue camionette 527 persone a San Pietroburgo si registrano 480 Fermi intanto sarebbe aumentato il traffico di città negozi che arrivano in Finlandia di valichi di frontiera nell’area sud-orientale 4824 cittadini russi sono arrivati ieri attraverso il confine Andiamo a New York è una punizione ingiusta contro i crimini russi in Ucraina lo ha detto il presidente zielinski nel suo intervento in collegamento video con l’ assemblea generale dell’ONU l’Ucraina vuole la pace nel mondo vuole la ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - VesuvioLive : In Campania il campo da golf più grande del Sud: un’eccellenza che costa 20 milioni - Milannews24_com : Le ultime su #Bennacer - PrOfETA_71 : RT @sgrettolatore: Ultime notizie dalla Russia: chi non si arruolerà nell'esercito non potrà lavorare, salire sui mezzi pubblici, visitare… -