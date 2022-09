Tutto pronto per la 22esima edizione del "Sardinia Open" (Di giovedì 22 settembre 2022) Presentato il "Trofeo è AMBIENTE", il torneo ITF di Wheelchair tennis più importante d'Italia. Semifinali e finali su SuperTennix Leggi su federtennis (Di giovedì 22 settembre 2022) Presentato il "Trofeo è AMBIENTE", il torneo ITF di Wheelchair tennis più importante d'Italia. Semifinali e finali su SuperTennix

martaottaviani : #Putin ormai è fuori controllo, pronto a mandare il suo Paese al macello con forze che sa di non avere. Da uno così… - IlContiAndrea : SPOILER ?? Una hit radiofonica. Un pezzo tutt’altro che autunnale/invernale. Pronto a far ballare a tutto pop.… - teatrolafenice : Tutto pronto per sognare di nuovo. Il nostro pubblico stasera è qui con noi per 'Madama Butterfly'. Il sipario si l… - lucat1674 : @carla2y VALE PER TUTTI GLI O-NES-TI E CIOE PER TUTTI QUELLI DI SINISTRA E DI CENTRO-SINISTRA! INVECE PER GLI ALTRI… - about_big_data : RT @about_big_data: Tutto pronto a Bologna per il Data Connect Italia! -