Traffico Roma del 22-09-2022 ore 10:00 (Di giovedì 22 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati problemi sul Raccordo Anulare un incidente lungo la carreggiata esterna sta provocando lunga e coda a partire dalla Salaria Sì non lo svincolo per via di Casal del Marmo in direzione quindi Aurelia sempre in esterna abbiamo code per Traffico intenso dal bivio con la Roma Fiumicino all'uscita Ostia Acilia code ancora per Traffico tra le uscite Prenestina e Tiburtina Per lo stesso motivo ci sono ancora una mente anche anche a Reggio interna tra la Bufalotta e la Nomentana e a partire dalla Casilina fino allo svincolo Ardeatina successivamente rallentamenti dall' uscita Pontina Eur al bivio per la Roma Fiumicino difficoltà anche stamane sulla Cassia bis Veientana penalizzata da lavori in corso da incolonnamenti tra Castel de' ceveri il raccordo anulare

romamobilita : #viabilitĂ #Roma, Traffico congestionato sulla Via Del Mare tra Ostia Antica e Vitinia - romamobilita : #viabilitĂ #Roma, Traffico intenso in Via di Grotta di Gregna tra Via Collatina e Via Igino Giordani - romamobilita : #viabilitĂ #Roma, Traffico intenso in Via della Bufalotta tra Viadotto Giovanni Gronchi e Via della Marcigliana - romamobilita : #viabilitĂ #Roma, Traffico intenso in Via Portuense tra Piazza della Radio e Largo Alessandro Toja - romamobilita : #viabilitĂ #Roma, Traffico intenso in Via Tiburtina tra #Gra e Viale Palmiro Togliatti -