Supermicro amplia il suo portafoglio di server certificati NVIDIA con i nuovi sistemi GPU ottimizzati NVIDIA H100; i nuovi server potenziano le prestazioni di addestramento dell' intelligenza artificiale fino a 9 volte

(Di giovedì 22 settembre 2022)presenta oltre 20 Building Block Solutions per consentire ai clienti di scegliere tra i8U, 5U, 4U, 2U e 1U che supportano iGPUper ottimizzare i carichi di lavoro AI/ML, HPC e Inferencing SAN JOSÉ, California, 22 settembre 2022 /PRNewswire/Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nel campo'informatica aziendale,e GPU,o storage,e soluzioni di networking ee tecnologie di green computing, sta nuovamentendo la propria leadership nell'infrastruttura di calcolo accelerata con una linea completa di...

Milano Finanza

"La nostra collaborazione conla portata dei sistemi necessaria per le esigenze degli ambienti rugged e consente di fornire nuove soluzioni per aumentare l'innovazione e ridurre i ..."La nostra collaborazione conla portata dei sistemi necessaria per le esigenze degli ambienti rugged e consente di fornire nuove soluzioni per aumentare l'innovazione e ridurre i ... Ecco come si amplia la stretta degli Stati Uniti sull'esportazione di chip in Cina